Bilecik'te Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Bilecik'te Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
Pazaryeri ilçesinde düzenlenen Halk Sağlığı Haftası etkinliklerinde vatandaşlara sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapıldı. Sağlık ekipleri, kanserde erken teşhis ve sigaranın olumsuz etkileri hakkında bilgi vererek, karbon monoksit ölçümleri gerçekleştirdi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Fatma Koç Parkı'nda vatandaşlara yönelik bilgilendirme standı kuruldu.

Sağlık ekipleri, vatandaşlara sağlıklı yaşamı teşvik eden broşürler dağıtarak özellikle kanserde erken teşhis konusunda bilgi verdi ve sigaranın solunum sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı. Stantta ayrıca karbon monoksit ölçümleri yapılarak sigara içen vatandaşlara solunum değerleri gösterildi. Yetkililer, bu tür etkinliklerin halk sağlığını koruma ve bilinç oluşturma açısından önemli olduğunu vurgularken, vatandaşlara sigaradan uzak durmaları ve düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
