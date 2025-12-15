Özel güvenlik sınavları Bilecik'te de gerçekleştirildi

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 118. Temel Eğitim Sınavı ile 94. Yenileme Eğitimi Sınavı, Bilecik'te Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Sınavlar, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü personellerinin gözetiminde ve güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirildi. Adayların katılım sağladığı sınav süreci sorunsuz şekilde tamamlandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sınavların planlanan takvim doğrultusunda ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirtirken, sınav güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. - BİLECİK