Bilecik'te 'Gençlik ve Şehir Bilinci Geçmişten Geleceğe Buluşma' programı düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) 'Gençlik ve Şehir Bilinci Geçmişten Geleceğe Buluşma' programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğünün ÜNİDES projeleri kapsamında; BŞEÜ Öğrenci Dayanışma Topluluğu ortaklığında 'Gençlik ve Şehir Bilinci Geçmişten Geleceğe Buluşma' programı düzenlendi. Yoğun katılımla düzenlenen etkinlikte, şehrin tarihi ve kültürel mirasını korumayı amaçlayan "Bilecik Kent Belleği" projesinin tanıtımı yapıldı.

BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilara Uslu'nun moderatörlüğünde düzenlenen etkinlik, Genç Ofis'in de içinde yer aldığı Otağın Türk kültüründeki anlam ve önemine değinilerek başladı. Doç. Dr. Uslu, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi gören Bilecik Kent Belleği'nin önemini vurgulayarak sözü projenin mimarlarına bıraktı.

Programda, Bilecik Kent Belleği Yayın Kurulu üyeleri Hakkı Aynur, Oğuz Cabar, Ayşin Yardımcı ve Orçun Yangın, projenin ortaya çıkış sürecini, gönüllülük esasına dayalı çalışmalarını ve bellek içerisindeki görevlerini dinleyicilerle paylaştı.

Yayın kurulu adına konuşan Hakkı Aynur, ekibin özverili çalışmalarına dikkat çekerek, Üniversitemiz Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Okumuş başta olmak üzere, ellerindeki görsel malzemeleri ve özel arşivleri paylaşarak projeye destek olan tüm Bilecik sevdalılarına teşekkür etti.

Gönüllü bir ekiple yürütülen projenin, şehrin sözlü ve görsel hafızasını web sitesi ile sosyal medya üzerinden gençlere aktarmayı hedeflediği belirtildi. Etkinlik, konuşmacılara katılım belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı