Bilecik'te gençler bilgi için yarıştı

Bilecik düzenlenen bilgi yarışmasında gençler bilgi için yarıştı.

Bilecik Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında bilgi yarışması gerçekleştirildi. Bilgi, özgüven ve heyecanın bir araya geldiği yarışmada gençler kıyasıya mücadele etti. Yarışma sonunda dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edilirken, program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından etkinlikte emeği geçen tüm gençler tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı