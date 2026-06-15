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Bilecik'te genç çiftlere 'Evlilik Öncesi Eğitim' verildi

Bilecik'te genç çiftlere 'Evlilik Öncesi Eğitim' verildi
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, genç çiftlere evlilikte iletişim, aile içi uyum ve sağlıklı ilişki yönetimi konularında eğitim verdi.

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından genç çiftlere 'Evlilik Öncesi Eğitim' verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen eğitim, Sosyolog Meltem Yavaş tarafından verildi. Programda evlilikte iletişim, aile içi uyum, sorumluluk paylaşımı ve sağlıklı ilişki yönetimi konularında katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Eğitimde ayrıca evlilik öncesi süreçte çiftlerin dikkat etmesi gereken hususlar, karşılıklı anlayış ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, programın önemine değinerek, "Evlenecek gençlerimizin sağlıklı ve bilinçli bir şekilde aile hayatına adım atmalarını önemsiyoruz. Bu kapsamda verilen eğitimlerin, güçlü aile yapısının oluşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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