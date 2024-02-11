Bilecik'te Geleneksel Asker Uğurlama Töreni

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık Köyü'nde askere gidecek gençler için geleneksel törenler düzenlenmeye devam ediyor.

Köyde askere gidecek olan Nur Ahmet Yıldırım için eğlence düzenlendi. Asker eğlencesinin ardından gencin yolcu edileceği gün köy camisinde Mevlid-i Şerif okutulurken cami çıkışında ise yüzyıllardır devam eden gelenek yeniden yaşatıldı. Köy imamı eşliğinde önde askere gidecek genç, arkasında köylüler tek sıra dizildi. Köy imamının dualarının ardından tek sıra dizilen köylülerin ellerini öpen Nur Ahmet Yıldırım, 'helallik' istedi. Köylüler de askere gidecek gencin cebine harçlık koyarken duygu dolu anlar yaşandı.

Yüzyıllardır yaşatılan gelenek hakkında bilgi veren Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, "Geleneksel asker uğurlama töreninde askere gidecek olan Nur Ahmet Yıldırım, köy meydanında tek tek büyüklerinin elini öpüp helallik aldı. Yıllardır bu geleneği sürdürüyoruz. Biz çocuklarımızı düğün, bayram havasında askere uğurluyoruz. Hepimiz çok mutlu ve gururluyuz. İnşallah sağ salim geri gelecek" dedi. - BİLECİK