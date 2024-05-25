Bilecik'te Esnafların Özel Otopark Uygulaması Tepkilere Neden Oluyor

Bilecik'te bazı esnafların dükkanlarının önündeki yolları duba, süs bitkisi veya sattıkları ürünler ile kapatıp kendilerine özel otopark yapması tepkilere neden oluyor.

Özellikle, şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda yaşanan hukuka aykırı uygulamalardan vatandaşlar bıkmış durumda. Sürücüler, "Bazı esnaflar dükkanlarının önünün kendilerine ayırıyorlar. Gerekçeleri ise malzeme gelecek, ürün taşınacak gibi şeyler. Bir süre sonra bakıyorsunuz o dükkanın önünde hiçbir eşya taşınması söz konusu değil. Atatürk ve Teyfikbey bulvarlarıyla Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafların bazıları ise müşteriler için yer ayırdıkları görülüyor. Bu caddelerdeki binaların hepsinin alt katı dükkan, o zaman boydan boya kapatsınlar kimseye park ettirmesinler. Bu mantık doğru mudur? Daha enteresanı ise binanın üstünde 20 daire var ama o yeri sadece alt kattaki dükkan kullanabilir düşüncesi" şeklinde ortak tepkilerini dile getirdiler. - BİLECİK