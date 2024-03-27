Bilecik'te din görevlileri ve müftülük personeli iftarda buluştu.

Bilecik Müftülüğü tarafından din görevlileri ve daire personeline yönelik iftar programı düzenlendi. Programa İl Müftüsü Ali Erhun, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Lütfü Aydın, müftü yardımcıları, din görevlileri ve daire personeli katıldı. Kayıboyu Toplantı Salonunda düzenlenen iftar programı, Osmanlı Hafızlık Kuran Kursu Öğreticisi Ünal Şipal'in Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşma yapan İl Müftüsü Ali Erhun, verilen iftar yemeğinin personelin kaynaşmasına, birlik ve beraberliğine yönelik olduğunu söyledi. Başkanlık Vaizi Lütfü Aydın'a, müftülük personeline ve din görevlilerine iftar programı sonunda teşekkür etti.

Ramazan ayında vaaz ve irşat hizmeti için Bilecik'e gelen Başkanlık Vaizi Aydın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faaliyetlerine değinerek günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı. - BİLECİK