Bilecik'te devamsızlıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik'te öğrencilerin okula devam oranlarının artırılmasına yönelik devamsızlıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, okul müdür yardımcılarının katılımıyla devamsızlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda öğrencilerin devam durumları kapsamlı şekilde ele alınarak mevcut tablo değerlendirildi. Devamsızlığın nedenleri üzerinde durulan toplantıda, devamsızlık oranlarının azaltılmasına yönelik alınabilecek tedbirler ve hayata geçirilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Eğitimde sürekliliğin önemine dikkat çekilirken, öğrenci ve veli iş birliğinin artırılmasının gerekliliği vurgulandı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğrencilerimizin okula devamı, akademik başarı ve kişisel gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Devamsızlığı azaltmaya yönelik alınacak her tedbiri titizlikle uygulayarak öğrencilerimizi eğitimden koparmamayı hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK