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Çocuk parkındaki muhtemel tehlike vatandaşları tedirgin ediyor

Çocuk parkındaki muhtemel tehlike vatandaşları tedirgin ediyor
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Bilecik İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Yeşilpark yanına yapılan inşaat ile park arasında 2 metrelik boşluk oluştu. Çocukların düşme riski taşıyan alana geçen günlerde bir köpeğin düştüğü belirtilirken, vatandaşlar acil önlem çağrısı yapıyor.

Bilecik'te bir çocuk parkının yanına yapılan inşaatla park arasında kalan tehlikeli boşluk vatandaşları tedirgin ediyor.

İsmetpaşa Mahallesi Hürriyet Sokak üzerinde bulunan Yeşilpark yanına yapılan bir inşaat ile park arasında 2 metre yüksekliğinde bir boşluk kaldı. Park etrafında aralarından çocukların geçebileceği demir çiftler olmasına rağmen parka çocuklarını getiren vatandaşlar tedirgin oluyor. Geçtiğimiz günlerde bu alana bir köpeğin düştüğünü anlatan parka gelen vatandaşlar bu alana bir an önce önlem alınması istediler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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