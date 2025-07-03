Bilecik'te Çıkan Yangınlarda 108 Kişi Dumandan Etkilendi

Bilecik'te Çıkan Yangınlarda 108 Kişi Dumandan Etkilendi
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Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri ile Vezirhan beldesinde çıkan yangınlarda toplam 108 kişi dumandan etkilenerek sağlık hizmeti aldı. Yangınlarda yaralananlar hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri ile Vezirhan beldesinde çıkan yangınlarda toplam 108 kişi dumandan etkilenerek sağlık hizmeti aldı.

Sağlık ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 28 kişi hastaneye kaldırılarak tedavilerinin ardından taburcu edildi. 78 kişiye ise olay yerinde müdahale edilirken, Osmaneli yangında yaralanan bir kişi yanıklar nedeniyle Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Vezirhan beldesinde etkilenen bir vatandaşın tedavisi ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık ünitesinde devam ettiği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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