Haberler

Bilecik'i ceviz büyüklüğündeki dolu vurdu

Bilecik'i ceviz büyüklüğündeki dolu vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te etkili olan sağanak yağış ve ceviz büyüklüğündeki dolu, tarım arazilerinde büyük hasara yol açtı, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Bilecik'te etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz yönde etkilerken, tarım arazileri zarar gördü.

Bilecik ve bazı ilçelerinde dün aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış arkasında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Kısa sürede yağan dolu çatı ve yerleri beyaza çevirirken, vatandaşlar sokakta yürümekte zorluk çekti. Pazaryeri ilçesi bağlı Yeni Mahalle, Esenevler Mevkii ve Avşa Ovasına yağan ceviz büyüklüğündeki dolu vatandaşlar hayretle izledi. Sürücüler araçlarında gitmekte zorluk çekerken, yağan ceviz büyüklüğündeki dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Öte yandan il genelinde yağan dolu sebebi ile tarım arazilerinde hasarın büyük olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı

Sessiz tehlike bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
TFF'den ''Süper Lig tescil edilmesin'' talebi için karar

TFF'den ''Süper Lig tescil edilmesin'' talebi için karar
Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum

Türkiye için yaptığı tahminle bir kez daha kalpleri kazandı

Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü

Düğününe üç ay kala hayatının şokunu yaşadı: İptal olabilir
Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı

Süper Lig devinde şok ayrılık! Resmi açıklama geldi
Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da

Uçak indi! Süper Lig devi ilk transfer bombasını patlattı
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi