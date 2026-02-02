Haberler

Ertuğrulgazi İlkokulu'nda ikinci dönemin ilk dersi bayrak temasıyla yapıldı

Ertuğrulgazi İlkokulu'nda ikinci dönemin ilk dersi bayrak temasıyla yapıldı
Güncelleme:
Bilecik'te 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminin ilk dersi, Ertuğrulgazi İlkokulu'nda bayrak temasıyla gerçekleştirildi. Programda, bayrağın anlamı ve milli değerler üzerine etkinlikler yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, çocuklara bu bilinci kazandırmanın önemini vurguladı.

Bilecik'te 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminin ilk dersi, Ertuğrulgazi İlkokulu'nda bayrak temasıyla yapıldı.

Ertuğrulgazi İlkokulu'nda düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, bayrağın taşıdığı anlam ve milli değerler üzerine bir etkinlik gerçekleştirildi. Program kapsamında öğrencilerle bayrak sevgisi, milli birlik ve beraberlik bilinci üzerine paylaşımlar yapıldı. Düzenlenen dersin, öğrencilerde milli değerler konusunda farkındalık oluşturması amaçlandı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Bayrağımız, milletimizin bağımsızlığının ve birlik ruhunun en güçlü simgesidir. Bu bilinci çocuklarımıza erken yaşta kazandırmak büyük önem taşıyor. İkinci dönemin öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
