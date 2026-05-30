Bilecik'te sağanak sonrası ekipler sahada

Bilecik'te etkili olan aşırı yağışların ardından İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak, temizlik ve su tahliyesi yapmak için gece gündüz çalışıyor.

Bilecik'te etkili olan aşırı yağışların ardından oluşan olumsuzlukların giderilmesi için İl Özel İdaresi ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası harekete geçen ekipler, İnhisar, Osmaneli, Yenipazar ve Pazaryeri ilçelerinde yol açma, temizlik, su tahliyesi ve onarım çalışmalarına yoğunlaştı. Kepçe, greyder, vidanjör ve iş makineleriyle sahaya çıkan ekipler, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için gece boyunca mesai yaptı. Yağışlardan etkilenen bölgelerde ulaşımın güvenli şekilde sağlanması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Aşırı yağışlardan etkilenen tüm bölgelerde ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği ve ulaşımın aksamaması için gece gündüz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Gerekli tüm müdahaleler ivedilikle yapılmaktadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
