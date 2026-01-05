Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler personeline motivasyon yemeği
Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, personeliyle düzenlenen motivasyon yemeğinde bir araya geldi. İl Müdürü Nejat İlhan, ekip ruhunun güçlendirilmesi ve çalışma motivasyonunun artırılmasının önemine vurgu yaptı.
İl Müdürü Nejat İlhan, "Ekip ruhumuzu ve çalışma azmimizi pekiştirdik. Özverili emekleri için tüm personelimize teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel