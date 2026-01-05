Haberler

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler personeline motivasyon yemeği

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler personeline motivasyon yemeği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, personeliyle düzenlenen motivasyon yemeğinde bir araya geldi. İl Müdürü Nejat İlhan, ekip ruhunun güçlendirilmesi ve çalışma motivasyonunun artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, motivasyon yemeğinde bir araya geldi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, il müdürlüğü personeliyle düzenlenen motivasyon yemeğinde buluştu. Programda ekip ruhunun güçlendirilmesi ve çalışma motivasyonunun artırılması hedeflendi.

İl Müdürü Nejat İlhan, "Ekip ruhumuzu ve çalışma azmimizi pekiştirdik. Özverili emekleri için tüm personelimize teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro hakim karşısına çıkıyor! Duruşma saati belli oldu

Maduro için tarihi gün! Tüm dünya o saate kilitlendi
Kariyerini bıraktı, girdiği tarlada 'beyaz altın' buldu

Kariyerini bıraktı, girdiği tarlada 'beyaz altın' buldu
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor

Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor
Maduro hakim karşısına çıkıyor! Duruşma saati belli oldu

Maduro için tarihi gün! Tüm dünya o saate kilitlendi
Şırnak'ta kar altında ceset bulundu

Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken donarak öldü
Maduro'yu kaçıran Trump'ın hedefinde 2 ülke daha var

Maduro'yu kaçırdı yetmedi, 2 ülkeyi daha vurmaya hazırlanıyor