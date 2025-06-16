Bilecik'te 90 Yaşındaki Hikmet Teyzeye Anlamlı Ziyaret

Bilecik'te 90 Yaşındaki Hikmet Teyzeye Anlamlı Ziyaret
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Bilecik'te 'Ulusal Hane Ziyaretleri Programı' kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, 90 yaşındaki Hikmet Peçenek'i evinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit etti ve sosyal hayata katılımlarını destekledi.

Bilecik'te 'Ulusal Hane Ziyaretleri Programı' kapsamında köylerde saha çalışması yapan ekipler, 90 yaşındaki Hikmet Peçenek'i evinde ziyaret ederek hem halini hatırını sordu, hem de ihtiyaçlarını yerinde tespit etti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice Köyü'nde yürekleri ısıtan bir ziyaret gerçekleştirdi. Hayatını köyünde sürdüren ve 90 yıllık ömrüne nice anı sığdıran Hikmet teyze, devletin kendisini unutmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Gönüllere dokunan bu buluşmada, ekipler sıcak sohbetler eşliğinde yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımları, sağlık durumları ve yaşam şartları hakkında bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, 'Ulusal Hane Ziyaretleri Programı' kapsamında vatandaşlara dokunmaya, ihtiyaçlarını yerinde belirlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Yapılan bu anlamlı ziyaret, sosyal devlet anlayışının en güzel örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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