Bilecik'te 5 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Güncelleme:
Bilecik'te Selimiye köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Faik Oktay Sözer'in katılımıyla orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden canlandırılması amacıyla 5 bin fidan dikildi. Vali Sözer, doğanın yeniden yeşertilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in de katıldığı törenle, Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde 5 bin fidanı toprakla buluşturuldu.

Selimiye köyünde 2025 yılı içerisinde il genelinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen bölgede doğanın yeniden canlanması amacıyla etkinlik gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinlikte 5 bin fidan toprakla buluşturuldu. Programa il protokolü, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da katılım sağladı.

Vali Faik Oktay Sözer, etkinlikte yaptığı konuşmada, 2025 yılı içerisinde il genelinde meydana gelen orman yangınlarında 11 bin 740 hektar orman alanının zarar gördüğünü belirterek, bu alanların yeniden yeşile kavuşması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Sözer, Selimiye bölgesindeki ağaçlandırma faaliyetlerinin, yangından etkilenen diğer bölgelerde de eş zamanlı olarak devam ettiğini vurguladı.

"Bu yıl diktiğimiz her bir fidan, sadece toprağa değil, geleceğe kök salacak."

Vali Sözer, "Bugün, hem doğamız hem geleceğimiz adına çok anlamlı bir günde, bir aradayız. Bu yıl diktiğimiz her bir fidan, sadece toprağa değil, geleceğe kök salacak. 2025 yılı içerisinde ilimiz genelinde meydana gelen orman yangınlarında 11 bin 740 hektar orman alanı zarar gördü. O yangınların acısını hep birlikte yaşadık. Ama biz, o kaybın ardından doğayı yeniden yeşertiyoruz. Bugün burada, 5 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bu fidanlar, yanan ormanlarımızı yeniden canlandıracak, yeşilin ve umudun sembolü olacak. Sadece ağaç dikmiyoruz; geleceğe nefes, doğaya hayat, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Bilecik bırakıyoruz. Yanan alanların yeniden yeşertilmesi, köylerimizin çevresinin gelir getirici türlerle ağaçlandırılması ve yangına dirençli orman bantlarının oluşturulması için çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor. Tüm kurumlarımızla, vatandaşlarımızla, çocuklarımızla birlikte 'Yeşil vatan' bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, emeği geçen tüm ekiplerimize, orman teşkilatımıza ve duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Diktiğimiz her fidanın, ülkemizin geleceğine kök salmasını diliyor; Yeşil Vatan'ı birlikte büyütmenin gururunu hepinizle paylaşıyorum" dedi.

Etkinlik, protokol üyeleri ve vatandaşların fidanları toprakla buluşturmasıyla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
