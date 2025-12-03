Bilecik'te 344 öğrenciye su verimliliği eğitimi

Bilecik İl Tarım Müdürlüğü tarafından 344 öğrenciye su verimliliği eğitimi verildi.

Bilecik'te Malhunhatun İlköğretim Okulu'nda 3. ve 4. sınıf öğrencilerine suyun önemi ve tasarruflu kullanımı anlatıldı. Bilecik İl Tarım Müdürlüğü tarafından Malhunhatun İlköğretim Okulu'nda düzenlenen eğitimde, 3. ve 4. sınıf düzeyindeki toplam 344 öğrenciye su verimliliği konusunda bilgiler verildi. Öğrenciler, suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve su kaynaklarını koruma yolları hakkında bilinçlendi. Bilecik İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri, "Eğitimin amacı, çocuklara küçük yaşta su tasarrufu bilinci kazandırmak ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK