Bilecik'te 3 Kişinin Yaklaşık 20 Yıldır Kaybolmasına İlişkin Soruşturmada 3 Tutuklama

Güncelleme:
Bilecik'in Vezirhan Beldesi'nde kayıp olan üç kişinin cinayete kurban gittiği değerlendirilen soruşturma kapsamında 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik'in Vezirhan Beldesi'nde 2006–2007 yıllarında cinayete kurban gittiği değerlendirilen üç kişiye ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bilecik'te kayıp olarak aranan O.K, M.B. ve Y.Ö. isimli şahıslara ilişkin soruşturma dosyası tekrar ele alındı. Kayıp kişilerin kullandıkları GSM hatlarının son olarak Vezirhan'da sinyal verdiği tespit edildi. O.K'nin cep telefonundan son sinyalin 20 Haziran 2006'da, M.B'nin telefonundan 24 Ağustos 2006'da ve Y.Ö'nün telefonundan ise 1 Şubat 2007'de son kez sinyal alındığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında 85 GSM hattı analiz edildi ve 47 kişinin bilgisine başvuruldu. Kayıp 3 kişinin o dönem bir şüpheli tarafından işletilen çiftlikte öldürülerek gömüldüğü değerlendirildi ve şüpheli 11 kişi tespit edildi.

Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Bilecik merkezli olmak üzere Mersin, Kütahya, Kocaeli, Bursa, Bolu ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 kişi yakalanarak Bilecik'e getirildi.

Şüphelilerin adres, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 11 SIM kart, 3 yivsiz av tüfeği ile 65 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheliden biri adli kontrolle olmak üzere 8'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Y.S, E.U. ve H.Ş. isimli şahıslar ise tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
