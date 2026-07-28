Kaldırım Çalışması 1 Haftadır Sürüyor: Esnaf Çileden Çıktı
Bilecik İstiklal Mahallesi Kasaplar Sokak'ta yeni tamamlanan bir apartmanın önündeki kaldırım çalışması nedeniyle yol bir haftadır kapalı. Yaklaşık 15 metrelik alanın bitirilememesi esnafın tepkisine yol açtı. Esnaf, çalışmanın uzun sürmesine ve yolun hâlâ trafiğe açılmamasına şaşırdıklarını ifade etti.
Bilecik'te, yapımı tamamlanan bir apartmanın önündeki yolun, kaldırımın yapımı için 1 haftadır kapalı olması esnafı çileden çıkardı.
Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Kasaplar Sokak üzerinde yapımı tamamlanan bir apartmanın önünde bulunan kaldırım için geçen hafta çarşamba günü bir çalışma başlatıldı. Bu sebeple o gün trafiğe kapanan sokağın halen kaldırım taşlarıyla kapalı olması esnafı çileden çıkardı. Esnaf, sokağa 1 haftadır kapalı olmasına tepki göstererek, 15 metrelik yerin halen bitmemiş olmasına şaşırdıklarını belirttiler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı