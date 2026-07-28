Kaldırım Çalışması 1 Haftadır Sürüyor: Esnaf Çileden Çıktı

Bilecik'te, yapımı tamamlanan bir apartmanın önündeki yolun, kaldırımın yapımı için 1 haftadır kapalı olması esnafı çileden çıkardı.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Kasaplar Sokak üzerinde yapımı tamamlanan bir apartmanın önünde bulunan kaldırım için geçen hafta çarşamba günü bir çalışma başlatıldı. Bu sebeple o gün trafiğe kapanan sokağın halen kaldırım taşlarıyla kapalı olması esnafı çileden çıkardı. Esnaf, sokağa 1 haftadır kapalı olmasına tepki göstererek, 15 metrelik yerin halen bitmemiş olmasına şaşırdıklarını belirttiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı