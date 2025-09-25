Haberler

Bilecik Tarım Müdürü Çiftçilerle Buluştu

Güncelleme:
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Beyce Köyü'nde tarımsal faaliyetleri inceleyerek çiftçilerle bir araya geldi, taleplerini dinleyerek destekleme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, merkeze bağlı Beyce Köyü'nü ziyaret ederek tarımsal faaliyetleri yerinde inceledi.

Köy muhtarı ve çiftçilerle bir araya gelen İl Müdürü Ayvalık, üretim potansiyeli, mevcut çalışmalar ve tarımsal yapıya ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Çiftçilerin taleplerini dinleyen Ayvalık, tarımsal verimliliğin artırılması ve üreticilerin desteklenmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün kırsal kalkınmayı güçlendirmek için yürüttüğü çalışmaların süreceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
