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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin İlk Uluslararası Patent Çalışması Kabul Edildi

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Şeyh Edebali Üniversitesi'nin 'Eksozom Tabanlı Biyouyumlu İmplant Geliştirmesi' başlıklı patent çalışması, ilk uluslararası patent müracaatı olarak kabul edildi. Patentin tescili için Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Japonya'da koruma altına alınması planlanıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin ilk uluslararası patent çalışması kabul edildi.

Şeyh Edebali Üniversitesi ilk 'The Patent Cooperation Treaty' (PCT) müracaatı olan 'Eksozom Tabanlı Biyouyumlu İmplant Geliştirmesi' başlıklı patent çalışması kabul edildi. 2023 Ekim ayında, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) desteği ile Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Taghizadehghalehjoughi ve ekibi tarafından başlatılan ve Türk Patent kurumuna başvurusu yapılan çalışma, BŞEÜ'nün de ilk uluslararası patent müracaatı oldu.

ABD, AB ve Japonya'da koruma altına alınacak

Patent çalışmasında eksozom tabanlı geliştirilen implantın konvansiyonel implantlara göre çok daha uzun ömürlü olmasının yanı sıra önemli ölçüde osseointegrasyon sağlandı.

PCT başvurusu kapsamında Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Japonya'da korumaya alınması planlanan patentin ikinci raporu da olumlu sonuçlandığından yakın zamanda tescilinin gerçekleşmesi bekleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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