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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kampüs Cami İnşaatı Tamamlanıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kampüs Cami İnşaatı Tamamlanıyor
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesine yapılan yeni caminin inşaatında sona gelindi. İl Müftüsü Ahmet Dilek, 1600 kişilik kapasiteye sahip caminin öğrenciler ve üniversite personeli için önemli bir hizmet sunacağını belirtti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi içine yapılan Kampüs Cami inşaatında sona gelindi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Camiini Yaptırma Derneği tarafından kampüs yerleşkesi içine yaptırılan cami inşaatı sona yaklaşılırken, İl Müftüsü Ahmet Dilek, çalışmalar hakkında bilgi aldı Cami yapımı tamamlandığında bin 600 kişi kapasitesi ile hem üniversite personeline hem de öğrencilere hizmet vereceği söyleyen İl Müftüsü Ahmet Dilek, "İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerine katkı sağlayacak olan camii kompleksi içerisinde ayrıca 2 adet sınıf, 1 adet kıraat salonu ve 1 adet de kütüphane bulunacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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