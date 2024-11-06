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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Doğal Taş İmalatı Semineri Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Doğal Taş İmalatı Semineri Düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kariyer merkezi tarafından düzenlenen seminerde, doğal taş imalatında toz metalurjisi, sektörün iş ve kariyer imkanları, ayrıca yeni teknolojiler ve Ar-Ge iş birlikleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından 'Doğal Taş İmalat Sektöründe Toz Metalurjisi' semineri düzenlendi.

BŞEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Bölümü, Endüstriyel Tasarım Bölümü ve Metalurji Bölümü öğrencilerine 'Doğal Taş İmalat Sektöründe Toz Metalurjisi' seminerinde doğal taş türleri ve işleme yöntemleri tanıtıldı. Sektörde iş ve kariyer imkanlarına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı etkinlikte, öğrencilerin mezun olmalarının ardından etkin rol alabilmeleri için kariyer planlamalarını öğrencilik dönemlerinde yön vermelerini gerektiği vurgulandı.

Gerçekleştirilen seminerde, elmaslı kesici üretim aşamalarından, kalite kontrol süreçlerine dair teknik bilgiler verildi. Ayrıca, sektörde verimliliği artıracak yeni teknolojiler ve Ar-Ge iş birliklerine de değinildi.

Öğrencilerin yönelttiği soruların yanıtlanmasının ardından Kariyer Merkezi Koordinatör Yardımcısı Dr. Üyesi Hacer Taşkıran Tepe tarafından katılımcı firma yetkilerine teşekkür belgeleri takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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