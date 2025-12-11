Haberler

BŞEÜ'de program akreditasyonu kapsamında durum analizi toplantısı gerçekleştirildi

BŞEÜ'de program akreditasyonu kapsamında düzenlenen toplantıda, 2025-2027 yıllarına yönelik hazırlık süreçleri ve deneyimler paylaşıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) program akreditasyonu kapsamında durum analizi ve tecrübe aktarımı toplantısı düzenlendi.

BŞEÜ'de yürütülen Program Akreditasyonu çalışmaları çerçevesinde, 2025 yılı tecrübe aktarımı ile 2026 ve 2027 yıllarına yönelik hazırlık süreçlerinin ele alındığı toplantı Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Önder Gökmen Yıldız, dekanlar, enstitü ve yüksekokul müdürleri, akademisyenler ve idari personel katıldı. Program kapsamında; akreditasyon başvuru süreçleri, öz değerlendirme hazırlıkları, kanıt yönetimi, saha ziyareti deneyimleri, güçlü yönler ve gelişime açık alanlara ilişkin değerlendirmeler aktarıldı. Ayrıca 2025 yılında başvuruda bulunan programların Rektörlük ve ilgili birimlerce yapılan incelemeleri doğrultusunda, 2026 ve 2027'de başvuru yapacak programların hazırlık süreçlerine dair önemli bilgiler paylaşıldı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinde elde ettiğimiz deneyimler, önümüzdeki yıllara daha güçlü ve hazırlıklı bir şekilde ilerlememizi sağlayacaktır" dedi. - BİLECİK

