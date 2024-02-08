Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi arasında 'Akademik, Bilimsel İş Birliği' protokolü imzalandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi arasında imzalanan protokol, Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) üzerinden gerçekleşti. Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, yapılan anlaşma hakkında detaylı bilgiler aktardı. Tarafların akademik birimlerde yürütülen eğitim ve öğretim sürecini iyileştirmek ve uluslararası standartlara uygun hale getirmek için ortak faaliyetlerin görüşüldüğünü belirten Rektör Beydemir, "Kongre, fuar, seminer ve sempozyumların, karma sergi ve atölye çalışmalarının, kısa süreli kursların, eğitimlerin ve karşılıklı ilgi alanlarındaki diğer etkinliklerin düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi, karma sergi ve atölye çalışmaları gibi etkinliklerde yer alan eserlerin üniversite koleksiyonlarına dahil edilmesi, atölyelerde kullanımda olan ders materyallerinin (büst, torso, anatomi modelleri vb.) paylaşılması, değişimi ve gerekli hallerde kopya edilmesi, fikri mülkiyet haklarının korunması kaydıyla, bilimsel olarak açık bilgi ve yayınların değişimi, bilimsel dergilerde ortak yayınlar, akademik programların, müfredat ve ders programlarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler, ortak proje ve programların uygulanması, akademik ve idari personel değişimi, lisans ve lisansüstü programlarında, öğrencilerin ve araştırmacıların değişimi, lisansüstü programlarının geliştirilmesi gibi konularda iş birliğini kapsayan protokolümüzü, Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi Rektörü Prof. Natiq Aliyev ile imzalamış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK