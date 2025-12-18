Haberler

BŞEÜ' de 164 binden fazla akademik e-kitap erişime açıldı

BŞEÜ' de 164 binden fazla akademik e-kitap erişime açıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, öğrenciler ve akademik personelin yararlanabileceği toplam 164 binden fazla akademik e-kitabı erişime açtı. Bu e-kitaplar, bilim ve sosyal bilimler alanlarında zengin içerikler sunarak araştırma faaliyetlerine destek olacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), öğrenciler ve akademik personelin yararlanabileceği 164 binden fazla akademik e-kitap kaynağını hizmete sundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde, birimlerden gelen talep ve görüşler doğrultusunda Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, dünyanın önde gelen akademik yayınevlerinden Springer Nature'a ait STM (Science, Technology & Medicine) ve HSS (Humanities and Social Sciences) alanlarını kapsayan geniş e-kitap koleksiyonları erişime açıldı. Bu kapsamda, 2005-2025 yılları arasında yayımlanmış toplam 24 farklı Springer Nature e-kitap koleksiyonu üzerinden, bilimsel araştırmalara katkı sağlayacak 164 binden fazla e-kitaba, BŞEÜ mensupları 1 yıl süreyle erişim sağlayabilecek. Söz konusu koleksiyonlar; fen, mühendislik, tıp, sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler ile disiplinler arası alanlarda güncel ve zengin içerikler sunuyor.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversitemizin araştırma altyapısını güçlendirmek ve akademik üretkenliği artırmak adına uluslararası nitelikteki kaynakları kullanıcılarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Springer Nature e-kitap koleksiyonlarının tüm mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

