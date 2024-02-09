Üye Girişi
Haberler

Bilecik Milli Eğitim İl Müdürü, Hatay'dan Bilecik'e tayini olan anaokulu öğretmenini ziyaret etti

Güncelleme:

Bilecik Milli Eğitim İl Müdürü Mustafa Sami Akyol, Hatay'dan Bilecik'e tayini olan anaokulu öğretmenini ziyaret etti. Akyol, destek olmaya hazır olduklarını belirterek başsağlığı diledi.

Bilecik Milli Eğitim İl Müdürü Mustafa Sami Akyol, Hatay'dan Bilecik'e tayini olan anaokulu öğretmenini unutmadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, 6 Şubat depreminden etkilenen Hatay'dan Bilecik Mehmet Nuri Efendi Anaokuluna tayini olan Zeynep Sürmeli anaokulu öğretmenini ziyaret etti. Mustafa Sami Akyol, her konuda destek olmaya hazır olduğunu belirterek yakınını kaybeden anaokulu öğretmenine başsağlığı diledi. Anaokulu öğretmeni Zeynep Sürmeli ise kendisini yalnız bırakmayan Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Sami Bilecik Hatay Deprem Eğitim Yerel Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title