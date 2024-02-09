Bilecik Milli Eğitim İl Müdürü, Hatay'dan Bilecik'e tayini olan anaokulu öğretmenini ziyaret etti

Bilecik Milli Eğitim İl Müdürü Mustafa Sami Akyol, Hatay'dan Bilecik'e tayini olan anaokulu öğretmenini unutmadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, 6 Şubat depreminden etkilenen Hatay'dan Bilecik Mehmet Nuri Efendi Anaokuluna tayini olan Zeynep Sürmeli anaokulu öğretmenini ziyaret etti. Mustafa Sami Akyol, her konuda destek olmaya hazır olduğunu belirterek yakınını kaybeden anaokulu öğretmenine başsağlığı diledi. Anaokulu öğretmeni Zeynep Sürmeli ise kendisini yalnız bırakmayan Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti. - BİLECİK