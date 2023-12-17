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Bilecik Kaymakamı Öğrencilerle Kitap Okuma Saatine Katıldı

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Bilecik'in Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Bilecik Eğitimde Niteliği Geliştirme ve Vizyon (BİL-EN) Projesi kapsamında öğrencilerle kitap okuma saatine katıldı. Kaymakam Tuncer, öğrencilere proje hakkında bilgi verdi ve kitap okumanın önemini vurguladı.

Bilecik'in Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Bilecik Eğitimde Niteliği Geliştirme ve Vizyon (BİL-EN) Projesi kapsamında öğrencilerle kitap okuma saatine katıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün başlattığı Bilecik Eğitimde Niteliği Geliştirme ve Vizyon Projesi kapsamında Kaymakam Tuncer, öğrencilerin kitap okuma saatine katılarak kitap okudu. Kaymakam Tuncer'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım eşlik etti. Söğüt Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrencileri, Kaymakam Tuncer'i ilgiyle karşıladı. Kitap saatinin bitimi ardından Kaymakam Tuncer, öğrencilere BİL-EN Projesi hakkında bilgi vererek, "Projenin amaçlarından olan okuma alışkanlığının öğrencilere kazandırmak. Kitap okumanın farkındalığını keşfedip, her şeyin temelini atmak çok büyük bir başlangıçtır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ömer Faruk Tuncer Bilecik Söğüt Haberler

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