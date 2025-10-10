Bilecik'in Beşgöllerine 'Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan' Statüsü

Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Beşgöller, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 'Mahalli öneme haiz sulak alan' olarak tescillendi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Üyük köyü sınırlarında yer alan Beşgöller, sahip olduğu doğal zenginlikleriyle 'Mahalli öneme haiz sulak alan' statüsüne kavuştu. Sakarya Nehri kenarında, kum alımı sonrası oluşan beş gölden meydana gelen bölge; biyolojik çeşitliliği, sucul bitki türleri ve kuş popülasyonuyla dikkat çektiğini anlatan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer sözlerine şöyle devam etti;

"Sumercimeği, sucivanperçemi, minimitçe, kamış gibi bitki türlerinin yanı sıra alaca balıkçıl, gri balıkçıl, karabatak, sutavuğu ve erguvani balıkçıl gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Beşgöller'de; sazan ve yayın balığı gibi tatlı su canlıları da gözlemleniyor. 25 bin 41 hektarlık yüzölçümüne sahip olan Beşgöller, Bilecik'in 'ilk sulak alanı' olma özelliğini taşıyor. Bölge, biyolojik çeşitlilik gözlemleri ve doğa turizmi açısından da büyük bir potansiyel barındırıyor. Beşgöller'in koruma altına alınması, hem ekosistem dengesinin devamı hem de doğa turizminin gelişmesi açısından ilimiz için büyük bir kazanım" dedi. - BİLECİK