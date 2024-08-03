Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'ndan Minik Kaplumbağaya Yardım
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yolda gördükleri minik kaplumbağayı güvenli yere alarak besledi. Kaplumbağa, tekrar doğal yaşam alanına kavuştu.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yolda gördüğü minik kaplumbağayı güvenli yere alarak beslediler.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Koruma ekipleri Bilecik-Söğüt yolunda gördükleri minik kaplumbağayı güvenli yere alarak beslediler. Yol kenarında mahsur kalan kaplumbağa tekrardan doğal yaşam alanına kavuştu. - BİLECİK