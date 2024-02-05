Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na 'Aile İçi İletişim' Eğitimi Verildi

Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından İl Jandarma Komutanlığı personeline 'Aile içi İletişim' konulu eğitim verildi.

Bilecik Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü personeli tarafından Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na Aile Eğitimi Programı düzenlendi. Program kapsamında 'Aile İçi İletişim' konuşu eğitim verilerek aile kavramı oluşturuldu. Verilen eğitimde aile içi iletişimin önemine dikkat çekildi.

Saygı, sevgi, anlayış gibi temel kavramları gerektiren aile yapısı ile ilgili slayt gösterisi ile sunum yapılarak eğitim tamamlandı. - BİLECİK