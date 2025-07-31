Bilecik İl Jandarma Komutanı Erbakıcı, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı

Bilecik İl Jandarma Komutanı Erbakıcı, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı
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Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlanırken, Bilecik İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ferdi Erbakıcı, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlanırken, Bilecik İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ferdi Erbakıcı, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre; Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin ile Bilecik İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ferdi Erbakıcı'nın tayinleri çıktı. Buna göre, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümg. Uğur Ertekin Foça Jandarma Komanda Eğitim Komutanlığın atanırken yerine Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığında görevli Tuğgeneral Yusuf Aslan getirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ise; Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanırken yerine Bingöl İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı atandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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