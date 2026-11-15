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Bilecik Gölpazarı'nda jandarma, vatandaşları silah kurallarına dair bilgilendirdi

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Bilecik Gölpazarı'nda jandarma, vatandaşları silah kurallarına dair bilgilendirdi
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Bilecik Gölpazarı'nda jandarma, Söğütçük ve Bolatlı köylerindeki köy kahvelerinde vatandaşları av tüfeği, nişan tabancası ve av bıçağına ilişkin kanun hakkında bilgilendirdi. Ekipler, köy kahvelerine konuya ilişkin bilgilendirme broşürleri bıraktı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler köylerde vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından Söğütçük ve Bolatlı köylerinde vatandaşlarla köy kahvelerinde bir araya geldi. Ekipler, vatandaşları 'Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler', 'Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı', 'Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına' dair kanun kapsamında bilgilendirdi. Jandarma ekipleri köy kahvelerine bu konularla ilgili bilgilendirme broşürleri bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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