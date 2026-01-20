Haberler

Bilecik'in asayişi masaya yatırıldı

Güncelleme:
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener başkanlığında yapılan toplantıda, asayiş ve güvenlik çalışmaları ele alındı, gelecek denetim ve operasyonlar planlandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğünde haftalık genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile birim amirlerinin katılımıyla haftalık genel değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, kent genelinde yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmaları ele alınırken, mevcut uygulamalar ve alınan tedbirler değerlendirildi. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek denetim ve operasyonlara ilişkin planlamalar da masaya yatırıldı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. - BİLECİK

