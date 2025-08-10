Bilecik EDAK Gönüllülerine Psikososyal Destek Eğitimi Verildi

Bilecik EDAK Gönüllülerine Psikososyal Destek Eğitimi Verildi
Güncelleme:
Bilecik Edebali Arama Kurtarma Derneği gönüllülerine, afet ve acil durumlarda psikolojik dayanıklılık kazandırmak amacıyla eğitim verildi. Eğitimde, gönüllülerin yaşadığı duygusal süreçler ve sahada karşılaştıkları zorluklar hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Bilecik Edebali Arama Kurtarma Derneği (EDAK) gönüllülerine, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek konulu eğitim verildi.

Eğitim, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli Sosyolog Meltem Yavaş tarafından gerçekleştirildi. Afet ve acil durumlara müdahale sürecinde gönüllülerin psikolojik dayanıklılıklarını artırmak, afet mağdurlarıyla doğru iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimde, psikososyal destek uygulamalarına dair önemli bilgiler paylaşıldı. Eğitim kapsamında, geçtiğimiz günlerde Bilecik'te meydana gelen yangın felaketinde sahada aktif görev alan gönüllülerle de özel paylaşımlarda bulunuldu. Sahadaki deneyimler üzerinden yapılan değerlendirmeler, hem teorik bilgilerin pekiştirilmesini hem de gönüllülerin yaşadıkları duygusal süreçlerin anlaşılmasını sağladı. Edebali Arama Kurtarma Derneği yetkilileri, bu tür eğitimlerin gönüllülerin afetlere hazırlıklı olmaları ve psikolojik açıdan güçlü kalabilmeleri adına büyük önem taşıdığını belirterek, desteklerinden dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
