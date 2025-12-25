Haberler

Bilecik'te ambulans sayısı 38'e yükseldi

Bilecik'te ambulans sayısı 38'e yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'e sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 3 yeni ambulans tahsis edildi. Toplam ambulans sayısı 38'e yükseldi.

Bilecik'e 3 yeni ambulans anahtarları tahsis edildi, toplam ambulans sayısı 38'e yükseldi.

Sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik yatırımlar kapsamında Bilecik'e tahsis edilen yeni ambulanslar için teslim töreni düzenlendi. Törende, acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve kaliteli sunulmasına katkı sağlaması hedeflenen ambulansların anahtarları, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'ya verildi. Toplam 3 yeni ambulansın hizmete alınmasıyla birlikte Bilecik genelindeki ambulans sayısı 38'e yükseldi. İl genelinde 32 monoblok ambulansın yanı sıra 2 motosiklet ambulans, 2 arazi tipi ambulans, 1 obez ambulans ve 1 adet 4 yataklı ambulansla acil sağlık hizmetleri sunuluyor.

Teslim töreninde konuşan Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "İlimize kazandırılan yeni ambulanslarla birlikte acil sağlık hizmetlerimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Yeni ambulanslarımızın Bilecik'imize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin hedefindeki kesime destek: Ezmeye çalışanlara hadlerini bildiririz

Muhalefetin hedefindeki kesime böyle sahip çıktı: Onları ezdirmeyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Bilal Erdoğan: Yerli ve milli, yeni bir aydın sınıfına ihtiyacımız var

Bilal Erdoğan'dan programa damga vuran mesaj: Buna ihtiyacımız var
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Japonya 1 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi alacak

Ülkede plan hazır! 1 milyondan fazla yabancı işçi alınacak
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü