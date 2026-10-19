Bilecik Bozüyük'te polis 138 öğrenciye güvenli internet ve trafik kurallarını anlattı

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Bilecik'te 138 öğrenciye güvenlik eğitimi verildi.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Albay İbrahim Çolak İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 138 öğrenciye yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Öğrencilere polislik mesleği, güvenli internet kullanımı, 112 Acil Çağrı Hattı, trafik kuralları, akran zorbalığı ve genel güvenlik konularında bilgi verildi.

Gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı daha bilinçli ve dikkatli olmalarının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı