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Bilecik Belediye Başkanı V. Melek Mızrak Subaşı, vatandaşlarla buluştu

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Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, 2023 son günü şehrin merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Subaşı, şehir merkezinde hem vatandaşları, hem esnafı dinledi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, 2023 son günü şehrin merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Subaşı, şehir merkezinde hem vatandaşları, hem esnafı dinledi. Vatandaşlarla yüz yüze iletişim kurmayı sevdiğini dile getiren Başkan Subaşı, "Yüz yüze iletişim kurmaya ve esnafımızı can kulağıyla dinlemeye devam ediyoruz. Sizlerle yolda yürürken denk gelmek, birbirimizi görünce mutlu olmamız çok içten bir bağ. Her vatandaşın kalbine dokunabilmek çok güzel bir his. Bizler hem sokakta, hem belediye binamızda sizlere kapılarımızı hep açıyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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