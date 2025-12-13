Minik ellerden Yerli Malı Haftası'nda anlamlı farkındalık

Bilecik'te anaokulu öğrencileri Yerli Malı Haftası'nda anlamlı farkındalık ile dikkat çekti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası kapsamında düzenledikleri etkinlikle sürdürülebilir tüketime dikkat çekti. Yerli Malı Haftası çerçevesinde Bilecik Antika Pazarı'nda stant açan anaokulu öğrencileri, ikinci el kitap ve oyuncaklarını satışa sunarak paylaşma kültürü, tasarruf bilinci ve sürdürülebilir tüketim konusunda örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrencilerin hem eğlendiği hem de bilinçlendirildiği belirtildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Geleceğe bilinçli adımlar atan tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz" dedi. - BİLECİK