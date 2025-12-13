Haberler

Minik ellerden Yerli Malı Haftası'nda anlamlı farkındalık
Güncelleme:
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası'nda sürdürülebilir tüketime dikkat çekmek amacıyla düzenledikleri etkinlikte ikinci el kitap ve oyuncaklarını satışa sundu. Bu çalışmayla paylaşma kültürü ve tasarruf bilinci konularında farkındalık oluşturmayı hedeflediler.

Bilecik'te anaokulu öğrencileri Yerli Malı Haftası'nda anlamlı farkındalık ile dikkat çekti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası kapsamında düzenledikleri etkinlikle sürdürülebilir tüketime dikkat çekti. Yerli Malı Haftası çerçevesinde Bilecik Antika Pazarı'nda stant açan anaokulu öğrencileri, ikinci el kitap ve oyuncaklarını satışa sunarak paylaşma kültürü, tasarruf bilinci ve sürdürülebilir tüketim konusunda örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrencilerin hem eğlendiği hem de bilinçlendirildiği belirtildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Geleceğe bilinçli adımlar atan tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
