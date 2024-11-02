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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, 2024 ve 2025 Projelerini Görüştü

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, 2024 ve 2025 Projelerini Görüştü
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen 81 İl Müdürü toplantısına katılarak 2024 yılı projelerini ve 2025 yılı planlarını değerlendirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığında düzenlenen 81 İl Müdürü toplantısına katıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, 2024 yılı projelerini ve sosyal hizmet faaliyetlerini değerlendirmek, 2025 yılı çalışmalarına dair görüş alışverişinde bulunmak üzere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığında düzenlenen 81 İl Müdürü toplantısına katılımda bulundu.

Toplantıda Türkoğlu, 2025 yılında yürütülecek çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydederek, "Her bir ilçelerimize mahalleye hatta aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirlemeyi hedeflediğimiz sosyal risk haritası ve talep eden haneleri daha yakından takip ederek, sorunlara hızlı ve etkili çözümler bulmayı amaçladığımız aile rehberi sisteminin sürdürülebilir şekilde yaygınlaştırılması olmak üzere çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bunun yanı sıra bir yanında sosyal hizmetlerimizin vatandaşlarımıza etkin biçimde ulaşması için 7 gün 24 saat özveriyle emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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