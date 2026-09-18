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Bilecik 1. Hair Fest yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

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Bilecik 1. Hair Fest yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
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Bilecik’te düzenlenen 1. Hair Fest yarışmasında dereceye giren kuaförler ödüllendirildi.

Bilecik'te düzenlenen 1. Hair Fest yarışmasında dereceye giren kuaförler ödüllendirildi.

Yarışmada birinciliği Umut Demirci, ikinciliği Şemsettin Özmen, üçüncülüğü ise Yiğit Atılgan elde etti. Dereceye giren yarışmacıların ödülleri, Bilecik Yiyecek Odası Başkanı Harun Dilek, Bilecik Şoförler Odası Başkanı Selman Aydeniz, Bilecik Madeni İşler Odası Başkanı Ömer Erken ve Bilecik Giyim Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı tarafından takdim edildi.

Ödül programı hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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