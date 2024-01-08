BİLDEF'in 10. yıl kutlamalarında ÇEVSAD Başkanı Mustafa Dursun hayatını kaybetti

BİLDEF'in 10. yıl kutlamalarında aniden fenalaşan ÇEVSAD Başkanı Mustafa Dursun hayatını kaybetti.

Bursa İl Dernekler Federasyonu 10. yılı kutlamalarında BİLDEF Kurucu Başkanı Mustafa Dursun, aldığı plaket ve yaptığı konuşma sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen ÇEVSAD Başkanı Dursun, hayatını kaybetti.

AK Parti Bursa Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından acı haberi şu şekilde duyurdu;

"Bursa İl Dernekler Federasyonu önceki başkanı Mustafa Dursun ağabeyimizin vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yol arkadaşımız olan oğlu Fatih Dursun ve ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." - BURSA