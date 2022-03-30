BİGACEM'den Müdür Demira'ya ziyaret - Haberler

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BİGACEM'den Müdür Demira'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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BİGACEM'den Müdür Demira'ya ziyaret

BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emine Kübra Dindar Demiray'ı ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) - BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emine Kübra Dindar Demiray'ı ziyaret etti.

BİGACEM Başkanı Sinan Aygül'ün cemiyet çalışmaları ve ilde çalışan gazetecilerin durumuna ilişkin bilgi verdiği ziyarette, sağlık çalışanlarının sorunları ve kentte çalışan gazeteciler ile sağlık personellerinin daha koordineli çalışabilmesi için yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bitlis İl Sağlık Müdürü Demiray, "Basınla ilişkileri önemsiyoruz. Kurumsal olarak geliştireceğimiz ilişkilerle daha sağlıklı ve karşılıklı iletişim kanalı oluşturacağımıza inanıyoruz" dedi. - BİTLİS

BİGACEM'den Müdür Demira'ya ziyaret

BİGACEM'den Müdür Demira'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Sağlık Müdürü, Sinan Aygül, Dindar, Bitlis, Yerel, Haberler

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