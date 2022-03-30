BİGACEM'den Müdür Demira'ya ziyaret

BİTLİS (İHA) - BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emine Kübra Dindar Demiray'ı ziyaret etti.

BİGACEM Başkanı Sinan Aygül'ün cemiyet çalışmaları ve ilde çalışan gazetecilerin durumuna ilişkin bilgi verdiği ziyarette, sağlık çalışanlarının sorunları ve kentte çalışan gazeteciler ile sağlık personellerinin daha koordineli çalışabilmesi için yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bitlis İl Sağlık Müdürü Demiray, "Basınla ilişkileri önemsiyoruz. Kurumsal olarak geliştireceğimiz ilişkilerle daha sağlıklı ve karşılıklı iletişim kanalı oluşturacağımıza inanıyoruz" dedi. - BİTLİS