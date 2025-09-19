Beyşehir'de şehitler dualarla anıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, şehitler dualarla anıldı.

Törende, Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Günün anlam ve önemi üzerine yapılan konuşmalarla, gazilere ve şehitlere olan minnet duygusu vurgulandı. Törenin ardından protokol üyeleri, Beyşehir Şehitliğini ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dualar edildi. Ayrıca, Gaziler Günü kapsamında Beyşehir'de yaşayan bazı gaziler ve şehit yakınları da evlerinde ziyaret edildi.

İlçede gerçekleştirilen anma programları ve törenlere protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA