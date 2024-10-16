Üye Girişi
Haberler

Beyran Kış Aylarında Şifa Arayanların Vazgeçilmezi Oluyor

Beyran Kış Aylarında Şifa Arayanların Vazgeçilmezi Oluyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in ünlü lezzeti beyran, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığına iyi gelmesiyle daha fazla talep görmeye başladı. Uzun süren pişirme süreciyle hazırlanan bu özel yemek, doğal antibiyotik özellikleri sayesinde sağlığına önem verenler tarafından tercih ediliyor.

Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetlerinden beyran, kış aylarının yaklaşmasıyla ilgi görmeye başladı.

Gaziantep mutfağının en önemli yemekleri arasında yer alan beyran, tarihi bir lezzet olarak kuşaklara aktarılıyor. Ortalama 12 saat boyunca haşlanan et, kemik suyu ve çeşitli baharatların harmanlanmasıyla hazırlanıyor, sadece 3 dakikada servise hazır hale geliyor. Özellikle içerisinde bulundurduğu çeşitli baharatlardan dolayı grip ve soğuk algınlığına da iyi gelmesiyle, doğal antibiyotik olarak sonbahar ve kış aylarında en çok tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor.

"Tamamen şifa deposu"

Beyranın yapım aşamasını ve yararlarını anlatan Yusuf Pektaş, "Beyran çok zahmetli bir yemektir. Kuzunun gerdan kısmından aldığımız eti 12 saat aralıksız kaynatarak yapıyoruz. Et didikleyerek tane tane oluyor, haşlanmış pirinç ve haşlanmış kuzu etini yüksek ateşte bakır tabaklarda pişirip 3 dakikada servis ediyoruz. Beyran Gaziantep'in doğal antibiyotiğidir. Bütün soğuk algınlıklarına iyi gelir. Tamamen şifa deposudur. Müşterilerimiz içerisinde kemik suyu, et ve sarımsak bulunan beyranı hava değişiminden dolayı ve doğal antibiyotik olduğundan dolayı son zamanlarda daha çok tüketmeye başladı. Tüketen tüm müşteriler ise çok memnun kaldı" ifadelerini kullandı.

"Saçım yok ama saçımın diplerinden alev çıktığını gördüm"

İlk kez Azerbaycan'da tükettiğini ve hastalığına iyi geldiğini söyleyen Selçuk Yavuz, "Azerbaycan'a gittiğimde hastalanmıştım. Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine beyranı tükettim. Saçım yok ama saçımın diplerinden alev çıktığını orada gördüm. Ertesi gün ayaklanıp normal hayatıma geri döndüm" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Antibiyotik Gastronomi gaziantep Güncel Kültür Yerel Yaşam

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

 Depreme çalışırken yakalandılar! 'Koşma' dese de dinletemedi

Depreme çalışırken yakalandılar

 5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk sözler
Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu çıktı

Rojin'in ön otopsi raporu çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MALATYA'DA DEPREM! Malatya depreminde son durum ne? Okullar tatil mi edildi? Elazığ'da okullar tatil mi? 16 Ekim Çarşamba Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı? Malatya'da okullar tatil mi? Malatya'da kaç gün tatil edildi? Rüyada örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada canlı örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada örümcek görmek ne demek diyanet? Türkiye'nin en zengin şehirleri! Türkiye'nin en zengin ili neresi? Rojin Kabaiş otopsi sonucu belli oldu mu? Rojin Kabaiş nasıl öldü? MALATYA DEPREM ANI VİDEO Deprem anı kameralarda! Kale ilçesi nerede? Kale ilçesi nereye bağlı? Malatya depreminde yaralanan var mı? 16 Ekim son gelişmeler... Az önce deprem mi oldu? 16 Ekim Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! ELAZIĞ'DA DEPREM! Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ekim Elazığ'da nerede deprem oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.