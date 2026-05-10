Ankara'da yağmur ve şükür duası yapıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı 7 ayrı mahallede yaşayan vatandaşlar, uzun süredir yeterli yağış alamayan bölgeleri için bir araya gelerek yağmur ve şükür duası yaptı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı, Bağözü, Kapullu, Kuyucak, Tacettin, Yalnızçam, Oymaağaç ve Kırbaşı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar uzun süredir yeterli yağış alamayan bölgeleri için bir araya gelerek yağmur ve şükür duası yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı