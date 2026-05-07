Beypazarı'nda trafik eğitim semineri

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Gazipaşa İlkokulu'nda, Trafik Haftası kapsamında 21 öğretmen ve 400 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimde güvenli bisiklet kullanımı, trafik kuralları ve emniyet önlemleri anlatıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Gazipaşa İlkokulu'nda 2 - 8 Mayıs Trafik Haftası kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Güvenliği Kısım Amirliği ve Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarma Timleri tarafından, güvenli bisiklet kullanımı, bisiklet kullanırken kaskın önemi, trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi, alt ve üst geçit kullanımı, karşıdan karşıya geçme, güvenli oyun alanları, genel trafik kuralları konularında toplam 21 öğretmen ve 400 öğrenciye bilgilendirme semineri yapıldı. Faaliyet sonunda öğrencilere boyama kitabı ve hikaye kitabı dağıtıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
