Beypazarı'nda Çoban Domuz Sürüsünü Görüntüledi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, dağda gezen domuz sürüsü bir çoban tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Beypazarı'nda dağda gezen domuz sürüsü böyle görüntülendi
ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, koyunlarını otlatan bir çoban dağdaki domuz sürüsünü cep telefonu kamerasına kaydetti.
Ankara'nın Beypazarı ilçesi Adören Mahallesi'nde koyunlarını otlatan bir çoban, dağda gezen domuz sürüsüne rastladı. Dağdan şehir merkezine inmeye çalışan domuzları gören kişi, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Yerel