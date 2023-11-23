Beylikova'da vatandaşlar bu kış pazarda üşümeyecek

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yapılan kapalı pazar ile vatandaşlar kış aylarında soğuğa maruz kalmadan rahatlıkla alışverişlerini yapabilecek.

İlçede yeni yapılan ve faaliyete giren kapalı pazarda esnafı ziyaret eden Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, sorun ve istekleri dinledi. Özellikle kış aylarında vatandaşların daha rahat alışveriş yapmaları için hizmete alınan kapalı Pazar modern sistemiyle dikkat çekiyor. Esnafın derdini dinleyip vatandaşlarla sohbet eden Başkan Alp, kapalı modern pazarın ilçeye yakışır şekilde yapıldığını söyledi.

Kış aylarına girerken vatandaşların rahat alışveriş yapmalarını sağlayacak Pazar hakkında konuşan Alp, "İlçemiz de vatandaşlarımızın rahat ve huzuru için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kazandırdığımız kapalı pazar ile kış aylarının zor şartları yerine daha rahat v kolay alışveriş yapılabilecek. Bugün esnafımız ve vatandaşlarımızla da konuştuk. Memnuniyetlerini dile getirdiler" dedi. - ESKİŞEHİR